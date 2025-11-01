В Волгограде скромно отметят День народного единства

Сегодня, 1 ноября, у волгоградцев, как и у всех россиян, рабочая суббота, после которой последуют три праздничных дня. А 4 ноября в России отмечается День народного единства. Эту дату отпразднуют в Волгограде различными концертами, спортивными турнирами и кинопоказами, которые пройдут как в учреждениях культуры и допобразования, так и на открытых площадках. Например, в Комсомольском саду с 15-00 ч. до 16-00 ч. состоится концерт. На 4 ноября запланирован также Крестный ход около собора Александра Невского.

