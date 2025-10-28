Россиянин планировал сбор данных о торговом порте Астрахани для Украины





Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу жителя Астрахани, признанного виновным в государственной измене. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые два года, сообщает Арбуз, осужденный отбудет в тюрьме.

Как установило следствие, примерно два года назад мужчина установил контакт через мессенджер с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). По заданию куратора, астраханец планировал нелегально пересечь границу для прохождения диверсионной подготовки, включавшей огневую и минно-взрывную подготовку.

Дальнейший план предполагал, что после обучения фигурант уголовного дела вернется в Россию для совершения ряда преступлений. В их числе – подготовка покушения на депутата областной думы в Астрахани, а также сбор и передача иностранным лицам информации об объекте критической инфраструктуры – морском торговом порте.

В декабре 2023 года обвиняемый подтвердил свои намерения, направив анкету для вступления в ряды запрещенного на территории РФ террористического военизированного формирования «Легион «Свобода России»»*. Вскоре он получил подтверждение о приеме.

Поскольку у мужчины был ограничен выезд за пределы России, сообщники из Украины отправили ему по почте поддельный паспорт гражданина Казахстана для нелегального пересечения границы. Реализовать преступный замысел ему не удалось – он был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

*Организация, запрещенная на территории Российской Федерации.