Замруководителя УФНС Наталья Киргизова ответила на самые злободневные вопросы волгоградцев по налогам

Жители Волгоградской области до 1 декабря 2025 года должны уплатить имущественные налоги для физических лиц. Заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области Наталья Киргизова рассказала ИА «Высота 102» о том, какие существуют льготы по имущественным налогам физлиц, а также о том, могут ли измениться суммы налогов на имущество и что делать, если в налоговом уведомлении содержится некорректная информация.

Информацию о каких налогах содержит сводное налоговое уведомление? В какие сроки необходимо его исполнить?

Наталья Киргизова:

– Обязанность по ежегодному исчислению налогов в отношении транспортных средств и недвижимого имущества налогоплательщиков - физических лиц возложена на налоговые органы (пункт 2 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации, – Прим.ред.). В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока уплаты по налогам на имущество направляют налогоплательщикам налоговые уведомление для уплаты налогов. Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 27.09.2022 № ЕД-7-21/866@ и включает сумму налога, подлежащую уплате, сведения об объекте налогообложения, налоговой базе, сроке уплаты налога, а также сведения, необходимые для перечисления налога в качестве единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации: QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа.

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключением случая направления налогового уведомления в году, по истечении которого утрачивается возможность направления такого налогового уведомления. Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Налогоплательщик, его законный или уполномоченный представитель, вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на основании заявления о выдаче налогового уведомления.

Налоговое уведомление передается налогоплательщику (его законному или уполномоченному представителю либо через МФЦ) в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом заявления о выдаче налогового уведомления (форма заявления утверждена приказом ФНС России от 20.10.2022 № ЕД-7-21/947@).

Налоговое уведомление за налоговый период 2024 года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2025 года.

Основные изменения в налогообложении имущества

Наталья Киргизова:

– Налоговые уведомления, направляемые в 2025 г., содержат расчет налогов на имущество физических лиц за налоговый период 2024 года, а также могут содержать расчет/перерасчеты за 2022-2023 годы. При этом по сравнению с предыдущим налоговым периодом произошли следующие основные изменения.

Транспортный налог

– При расчете транспортного налога применен сформированный Минпромторгом России Перечень (https://clck.ru/3PPNh2) легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб. на 2024 год, размещенный на официальном сайте Минпромторга России (для налогообложения с применением повышающего коэффициента 3 используются позиции Перечня для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн. до 15 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, и средней стоимостью от 15 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет). С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://clck.ru/3PPNin).

Земельный налог

– В качестве налоговой базы применена новая кадастровая стоимость земельных участков, определенная в результате тура государственной кадастровой оценки земель, проведенного в 2022 году и вступившего в силу для целей налогообложения в полном объеме с 01.01.2024 (пункт 18 статьи 2 Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ); С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://clck.ru/3PPNin). С информацией о кадастровой стоимости земельного участка можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в МФЦ или на официальном сайте Росреестра.

Налог на имущество физических лиц

– В качестве налоговой базы применена новая кадастровая стоимость объектов недвижимости, определенная в результате тура государственной кадастровой оценки, проведенного в 2023 году и вступившего в силу для целей налогообложения с 01.01.2024 (часть 6 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ); При исчисления налога использован коэффициент 10-типроцентного ограничения роста налога по сравнению с предшествующим налоговым периодом (за исключением объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ, кроме гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения);

С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.

Могут ли в 2025 году измениться суммы налогов на имущество

Наталья Киргизова:

– Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговом органе или обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22). Существуют и общие основания для изменения налоговой нагрузки.

Транспортный налог

– Рост налога может обуславливаться применением повышающих коэффициентов при расчете налога за легковые автомашины средней стоимостью от 10 млн. руб. согласно размещённому на сайте Минпромторга России Перечню легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей для налогового периода 2024 года; наличием иных оснований (например, в результате утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, и т.п.).

Земельный налог

– Рост налога может обуславливаться применением в качестве налоговой базы новой кадастровой стоимости земельных участков, определенной в результате тура государственной кадастровой оценки земель, проведенного в 2022 году и вступившего в силу для целей налогообложения в полном объеме с 01.01.2024 (пункт 18 статьи 2 Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ); изменением кадастровой стоимости земельного участка в течение 2024 года, например, вследствие изменения характеристик земельного участка (вида разрешенного использования, категории земель, площади); наличием иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от органов Росреестра и т.п.).

Налог на имущество физических лиц

– Рост налога может обуславливаться применением в качестве налоговой базы новой кадастровой стоимости объектов недвижимости, определенной в результате тура государственной кадастровой оценки, проведенного в 2023 году и вступившего в силу для целей налогообложения с 01.01.2024 (часть 6 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ); изменением налоговых ставок или отменой льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований (городов федерального значения).

С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.

Как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении?

Наталья Киргизова:

– Налоговые ставки и льготы устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня. По транспортному налогу – главой 28 НК РФ и законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортного средства; по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц – главами 31, 32 НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения, нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус") по месту нахождения объектов недвижимости.

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России либо в налоговых органах или в контакт-центре ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Как воспользоваться льготой, неучтенной в налоговом уведомлении?

Наталья Киргизова:

– Во-первых, необходимо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении. Во-вторых, если в налоговом уведомлении льготы не применены, необходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющих право на льготы по объектам в налоговом уведомлении.

Транспортный налог

– Освобождение от уплаты налога предусмотрено законом Волгоградской области от 11.11.2002 № 750-ОД «О транспортном налоге» для определенных льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.).

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России.

Земельный налог

– Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; предпенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; многодетные; другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ. Дополнительные льготы могут устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения земельных участков.

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России.

Налог на имущество физических лиц

– Льготы для 21 категории налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, участники СВО и члены их семей, владельцы хозстроений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота освобождает от уплаты налога в отношении одного объекта каждого вида с максимально исчисленной суммой налога: квартира или комната; жилой дом; помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; гараж или машино-место.

– При этом налоговая льготы в соответствии с пунктом 1 статьи 407 НК РФ не предоставляется в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. Дополнительные льготы устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого имущества. С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России или в контакт-центре ФНС России.

Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но налоговая льгота не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется подать заявление по установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика; почтовым сообщением; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ.

Что делать, если в налоговом уведомлении содержится некорректная информация?

Наталья Киргизова:

– Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения) в налоговые органы представляют органы МВД России, осуществляющие регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства (месту пребывания), органы Росреестра, осуществляющие кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, органы МВД России, МЧС России, Росавиации, Росморречфлота, органы гостехнадзора, осуществляющие регистрацию транспортных средств, органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, органы МВД России, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации и т.п.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом:

1) для пользователей личного кабинета налогоплательщика – через этот сервис на сайте ФНС России;

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любой налоговый орган либо путём направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Наталья Киргизова:

– По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления (направление запроса, проверка информации о наличии налоговой льготы, определение даты начала применения актуальной налоговой базы и т.п.), обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы.

При наличии оснований для перерасчета налога и формирования нового налогового уведомления налоговый орган не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней): пересмотрит ранее начисленную сумму налога, сформирует (при наличии оснований) новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит ответ на обращение налогоплательщика (разместит его в личном кабинете налогоплательщика).

Дополнительную информацию можно получить по телефону налогового органа или контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

Что делать, если налоговое уведомление не получено?

Наталья Киргизова:

– Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов недвижимости и транспортных средств направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика, личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг, далее – ЕПГУ) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления, по общему правилу, не направляются по почте заказными письмами на бумажном носителе в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 300 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налогового уведомления;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика;

4) налогоплательщик направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ.

Наталья Киргизова:

– В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в налоговый орган либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые не получали налоговые уведомления за какой-либо налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 23.12.2022 № ЕД-7-21/1250@).

Как получить и оплатить налоговое уведомление через ЕПГУ?

Наталья Киргизова:

– Получение налоговых уведомлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг возможно при соблюдении двух условий (пункт 1.2 статьи 21 НК РФ): когда налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ; налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов через ЕПГУ (форма такого уведомления утверждена приказом ФНС России от 12.05.2023 № ЕД-7-21/309@). На основании такого уведомления налоговый орган разместит в личном кабинете пользователя ЕПГУ адресованные ему налоговые уведомления.

Пользователь ЕПГУ сможет оплатить начисления налогов из налогового уведомления онлайн в личном кабинете ЕПГУ.