Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в 2026 году в Волгоградской области планируют повысить с 2,5 до 2,9. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий законопроект внесен в облдуму главой региона.

Согласно Налоговому кодексу РФ, данный коэффициент применяется при исчислении суммы налога на доходы физических лиц, который потребуется уплатить иностранным гражданам, осуществляющим в Волгоградской области трудовую деятельность по найму на основании патента.

При определении размера регионального коэффициента на 2026 год учитывались среднемесячная заработная плата работников в сельском и лесном хозяйстве, в рыболовстве и строительстве в Волгоградской области, темп роста фонда зарплаты на основе прогноза социально-экономического развития региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. А также коэффициент-дефлятор, необходимый для расчетов НДФЛ на 2026 год.

- В целях приближения величины налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к средней сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от указанных видов экономической деятельности, законопроектом предлагается установить региональный коэффициент на 2026 год в размере 2,9. Таким образом, ежемесячный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами на основании патента в 2026 году, составит 9 890 рублей, - говорится в пояснительной записке.

В 2025 году эта сумма с учетом коэффициента в 2,5 была в размере 7 782 рублей в месяц.

