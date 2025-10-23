Экономика

В Волгоградской области в 2026 году вырастет стоимость патентов для иностранцев

Экономика 23.10.2025 21:58
0
23.10.2025 21:58


Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в 2026 году в Волгоградской области планируют повысить с 2,5 до 2,9. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий законопроект внесен в облдуму главой региона.

Согласно Налоговому кодексу РФ, данный коэффициент применяется при исчислении суммы налога на доходы физических лиц, который потребуется уплатить иностранным гражданам, осуществляющим в Волгоградской области трудовую деятельность по найму на основании патента. 

При определении размера регионального коэффициента на 2026 год учитывались среднемесячная заработная плата работников в сельском и лесном хозяйстве, в рыболовстве и строительстве в Волгоградской области, темп роста фонда зарплаты на основе прогноза социально-экономического развития региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. А также коэффициент-дефлятор, необходимый для расчетов НДФЛ на 2026 год.

- В целях приближения величины налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к средней сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от указанных видов экономической деятельности, законопроектом предлагается установить региональный коэффициент на 2026 год в размере 2,9. Таким образом, ежемесячный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами на основании патента в 2026 году, составит 9 890 рублей, - говорится в пояснительной записке.

В 2025 году эта сумма с учетом коэффициента в 2,5 была в размере 7 782 рублей в месяц.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.10.2025 16:09 Реклама
Экономика 23.10.2025 16:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.10.2025 06:03
Экономика 23.10.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2025 18:57
Экономика 22.10.2025 18:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2025 15:56
Экономика 22.10.2025 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2025 15:13
Экономика 22.10.2025 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2025 07:47
Экономика 22.10.2025 07:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.10.2025 11:45
Экономика 20.10.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.10.2025 14:07
Экономика 17.10.2025 14:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.10.2025 12:16
Экономика 17.10.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.10.2025 15:40
Экономика 16.10.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.10.2025 07:10
Экономика 16.10.2025 07:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.10.2025 23:17
Экономика 15.10.2025 23:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.10.2025 22:42
Экономика 15.10.2025 22:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.10.2025 09:47
Экономика 14.10.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.10.2025 16:33
Экономика 13.10.2025 16:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:46
Гандболистки «Динамо-Синары» в Волгограде уступили «Звезде» Смотреть фотографии
21:58
В Волгоградской области в 2026 году вырастет стоимость патентов для иностранцевСмотреть фотографии
20:51
Профессор Александр Воробьев вошел в число победителей премии «Здравомыслие»Смотреть фотографии
20:49
В Волгограде ищут проектировщика моста на остров Сарпинский через ВолгуСмотреть фотографии
20:07
Судья не увидел очевидного? Новый процесс по делу Геля стартует в ИловлеСмотреть фотографии
19:55
СФР сообщил семейным волгоградцам о дополнительных выходныхСмотреть фотографии
19:34
Столичного эксперта Аулова не допустили к присяжным на процессе по делу ПакаСмотреть фотографии
19:23
Под Волгоградом ликвидируют очаг опасной для человека инфекцииСмотреть фотографии
18:41
Путин предложил объявить 2027 год Годом географии в РоссииСмотреть фотографии
18:13
«Царицынская опера» приглашает на симфонические вечера с главным дирижеромСмотреть фотографии
17:39
«Сказали, что мне помогать никто не обязан»: в Волгограде жена бойца СВО лишилась света и отопленияСмотреть фотографии
17:15
Приз – поездка в Арктику: стартовал конкурс для региональных ИТ-журналистов и блогеровСмотреть фотографии
16:57
В РЖД сообщили об отмене двух поездов Волгоград-Москва в ноябреСмотреть фотографии
16:45
Представители АО «Волгоградоблэлектро» приняли участие в форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
16:17
Волгоградцев предупредили о фейке с участием главы города МарченкоСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде работники Концессий помогают жителям запускать тепло в домаСмотреть фотографии
16:03
Канал легализации мигрантов прикрыли в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде прощаются с бывшим тренером ватерпольного «Спартака» Александром Шамшиным Смотреть фотографии
15:06
«Он это заслужил»: цыгана-педофила из Михайловки приговорили к 16 годам «строгача»Смотреть фотографии
14:55
Авиакомпании возвращаются в ростовский аэропорт ПлатовСмотреть фотографии
14:29
Бочаров отметил растущий интерес к Волгограду на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
14:28
Ветра и туманы испытают на прочность волгоградцев на исходе неделиСмотреть фотографии
14:09
Детские пособия в ноябре выплатят волгоградцам досрочноСмотреть фотографии
14:00
Бойцы СВО получат право на повторное бесплатное обучение в колледжахСмотреть фотографии
13:53
Волгоградец лишился иномарки из-за массы штрафов от ГИБДДСмотреть фотографии
13:11
Двух братьев под Волгоградом арестовали за инсценировку ДТП и вымогательствоСмотреть фотографии
12:38
Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзалаСмотреть фотографии
12:25
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградцаСмотреть фотографии
11:58
Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человекСмотреть фотографии
11:46
Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 