Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

Экономика 24.10.2025 13:39
24 октября в Москве состоялось заседание совета директоров Центробанка. По итогу экспертного обсуждения регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых.

Такое решение эксперты объяснили сбалансированным ростом российской экономики. 

- Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, - пояснили в ЦБ. 

По прогнозу Банка России,  годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% уже в 2026 году. В частности, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. 

