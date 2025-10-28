Экономика

Волгоградстат: Волгоградская область увеличивает надои

Экономика 28.10.2025 18:51
0
28.10.2025 18:51


В Волгоградской области продолжают расти надои молока и поголовье коров. Об этом сообщили 28 октября в Волгоградстате. На основании данных волгоградских статистиков можно констатировать устойчивый рост ключевых показателей молочной отрасли региона.

Так, если говорить о динамике поголовья, то по состоянию на конец сентября 2025 года поголовье коров в хозяйствах всех категорий на территории Волгоградского региона составило 185,6 тыс. голов. Прирост по сравнению с аналогичной датой 2024 года составил +0,2%.

По объемам производства: за период январь-сентябрь 2025 года произведено 470,2 тыс. тонн молока. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 100,3 (+0,3%). Наибольший прирост продемонстрировали сельскохозяйственные организации: плюс 4,5 тысячи тонн.

Отгрузка продукции. Крупными, средними и малыми сельхозорганизациями отгружено 59,2 тыс. тонн молока. Выполнение плана/динамики составляет 9,2% к уровню января-сентября 2024 года.

Таким образом, молочный кластер Волгоградской области демонстрирует стабильное развитие с положительной динамикой по ключевым показателям. Регион сохраняет за собой 3-е место в рейтинге производителей молока в Южном федеральном округе.


Инфографика: Волгоградстат 

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

