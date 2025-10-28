Происшествия

В ТРЦ «ПланетаЛето» под Волгоградом произошел пожар

28.10.2025 19:18
В городе Волжском Волгоградской области произошло возгорание в торгово-развлекательном центре «ПланетаЛето». На первом этаже здания, по данным ГУ МЧС, в одном из магазинов одежды, горели вещи на площади 10 квадратных метров.

Подразделения 32-й пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия и ликвидировали открытое горение к 19:04. В результате оперативных действий пожарных жертв и пострадавших удалось избежать.

В настоящее время специалисты приступают к установлению причины возникновения пожара.

