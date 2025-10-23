«Сказали, что мне помогать никто не обязан»: в Волгограде жена бойца СВО лишилась света и отопления





В Красноармейском районе Волгограда жена участника СВО, проживающая в одной из квартир в доме №29 на ул. Бахтурова, оказалась лишена практически всех основных благ цивилизации. Вот уже несколько лет она не может добиться от коммунальщиков подачи тепла в квартиру, а на прошлой неделе жилое помещение осталось ещё и без света.

- Если честно, у меня опускаются руки и хочется плакать. О том, что в квартире пропал свет, я узнала 19 октября. Раньше я могла хотя бы подтопить в немного, разогреть еду, сейчас же мне приходится каждый вечер проситься к дочери, чтобы хотя бы поесть нормально, - поделилась Жанна.

Волгоградка - многодетная мать. В её семье четыре ребёнка: трое взрослых и 10-летняя девочка. Новость об отключении электроэнергии застала женщину в тот момент, когда она вернулась из поездки на Донбасс.

- Мой муж многие годы защищал интересы нашей страны. Сначала в Сирии, затем в Мали, теперь же участвует в освобождении Донецкой народной республики. До этого года он был бойцом ЧВК «Вагнер», а сейчас подписал контракт с Минобороны. Когда он отправился на фронт, я для себя решила, что его одного не брошу, и стала волонтёром, - продолжила Волгоградка.

Занимается помощью бойцам Жанна всего три месяца, при этом за плечами у неё уже 21 поездка «за ленточку». Каждую она совершает в одиночку на собственной машине.

- Если честно, это довольно тяжело. Я работаю продавцом четыре дня в неделю с понедельника по четверг с раннего утра до позднего вечера. Утром в четверг я загружаю свой кроссовер гуманитарной помощью от школ, бизнесменов и просто неравнодушных людей и иду опять на работу. Вечером я ложусь спать на пару часов и в ночь выезжаю в ДНР. В воскресенье поздним вечером еду обратно домой.

Ночной путь по разбитым, безлюдным дорогам и лесам - настоящее испытание для психики и силы воли.

- У нас в Волгограде прилетают периодически по несколько беспилотников, и для большинства это уже шок. Но у нас вряд ли кто из мирного населения может представить, какие канонады раздаются на прифронтовых территориях. Порой едешь, звуки вызова, пустая дорога, кромешная темнота, а вокруг только лес. И ты не понимаешь, где ты, что происходит, куда ты едешь. Навигация и интернет там не работает, -

Вернувшись как раз из одной из таких поездок на фронт, Жанна и обнаружила, что к ледяным батареям в её квартире добавилось ещё и отсутствие света.

- Не знаю, что здесь произошло, пока меня не было, но могу предположить, что это связано с отсутствием отопления. У нас дом давно признан аварийным и трещит по швам. Из-за холодных батарей и высокой влажности у меня на стенах регулярно образуется конденсат, вполне возможно, что из-за этого в комнате что-то где-то отсырело и закоротило, - предположила собственница.

Если бы муж волгоградки не был на СВО, вполне возможно, что пустяковую поломку со светом смог бы устранить и он сам, но так как мужчина защищает родину, женщина решила обратиться в управляющую организацию и вызвать специалиста.

- Я оставила заявку на вызов электрика, объяснила ситуацию, что я днями работаю, а на исходе недели уезжаю в ДНР. Отметила, что работаю недалеко от дома, и попросила заранее позвонить и предупредить о визите электрика, чтобы я успела подъехать на машине. В результате я узнаю, что электрик молча пришёл посреди рабочего дня.

Волгоградка вынуждена была повторно обратиться в обслуживающую организацию.

- Я попыталась объяснить, что я волонтёр, помогаю фронту, а муж у меня воюет в ДНР. На что мне было сказано: «А при чём здесь война? Мы не на передовой, и здесь вам никто ничем не обязан. Не нравится что-то – ищите частно электрика». Но у меня нет таких знакомых, а в аварийный дом далеко не каждый специалист пойдёт. Как я считаю, есть управляющая компания, пусть они считают, что в квартире моей они не обязаны ничего бесплатно делать. Но у обслуживающей организации должен же быть какой-то прейскурант? Я готова даже заплатить, чтобы они выполнили свою работу, а затем несли ответственность, если это поломка повторится, - подчеркнула волгоградка.

Впоследствии визит без предупреждения повторился 22 октября. Жанна была шокирована таким бездушным отношением коммунальщиков.

- Такое ощущение, что там работают засланные какие-то диверсанты. Они не хотят сделать даже элементарного: выполнить инструкцию и перед исполнением заявки позвонить жильцу, который её оставил. Мой номер есть и в диспетчерской, и даже в управляющей компании. Как можно объяснить то, что они принципиально не хотят согласовать работы и приходят в то время, когда заведомо знают, что меня нет? Это как минимум издевательство.

Пока коммунальщики играли в непонятные игры, неделя постепенно подошла к концу. 23 октября утром Жанна вновь загрузила машину медикаментами, водой и предметами первой необходимости и, вечером, отработав смену, отправится на передовую. Вернётся волгоградка в родную квартиру лишь в ночь с воскресения на понедельник. Судя по всему, её опять ожидает в ледяная и обесточенная квартира.

Журналисты неоднократно пытались связаться с представителями управляющей компании. Согласно данным ГИС ЖКХ, таковая у МКД официально отсутствует однако, по словам собственницы, жилищно-коммунальные услуги жильцам аварийного дома оказывает одна из местных организаций. Редакция два дня пыталась дозвониться в диспетчерскую и приёмную УК, но на текущий момент никто так и не взял трубку.

Отметим, ИА «Высота 102» просит считать данную публикацию официальным обращением в Госжилнадзор, а также прокуратуру Волгоградской области и надеется, что надзорные органы всё же помогут женщине восстановить тепло и электроснабжение её квартиры.

Коллаж: сгенерировано ИИ

Видео предоставлено героиней публикации