Общество

«Сказали, что мне помогать никто не обязан»: в Волгограде жена бойца СВО лишилась света и отопления

Общество 23.10.2025 17:39
0
23.10.2025 17:39


В Красноармейском районе Волгограда жена участника СВО, проживающая в одной из квартир в доме №29 на ул. Бахтурова, оказалась лишена практически всех основных благ цивилизации. Вот уже несколько лет она не может добиться от коммунальщиков подачи тепла в квартиру, а на прошлой неделе жилое помещение осталось ещё и без света.

- Если честно, у меня опускаются руки и хочется плакать. О том, что в квартире пропал свет, я узнала 19 октября. Раньше я могла хотя бы подтопить в немного, разогреть еду, сейчас же мне приходится каждый вечер проситься к дочери, чтобы хотя бы поесть нормально, - поделилась Жанна.

Волгоградка - многодетная мать. В её семье четыре ребёнка: трое взрослых и 10-летняя девочка. Новость об отключении электроэнергии застала женщину в тот момент, когда она вернулась из поездки на Донбасс.

- Мой муж многие годы защищал интересы нашей страны. Сначала в Сирии, затем в Мали, теперь же участвует в освобождении Донецкой народной республики. До этого года он был бойцом ЧВК «Вагнер», а сейчас подписал контракт с Минобороны. Когда он отправился на фронт, я для себя решила, что его одного не брошу, и стала волонтёром, - продолжила Волгоградка.

Занимается помощью бойцам Жанна всего три месяца, при этом за плечами у неё уже 21 поездка «за ленточку». Каждую она совершает в одиночку на собственной машине.

- Если честно, это довольно тяжело. Я работаю продавцом четыре дня в неделю с понедельника по четверг с раннего утра до позднего вечера. Утром в четверг я загружаю свой кроссовер гуманитарной помощью от школ, бизнесменов и просто неравнодушных людей и иду опять на работу. Вечером я ложусь спать на пару часов и в ночь выезжаю в ДНР. В воскресенье поздним вечером еду обратно домой.

Ночной путь по разбитым, безлюдным дорогам и лесам - настоящее испытание для психики и силы воли.

- У нас в Волгограде прилетают периодически по несколько беспилотников, и для большинства это уже шок. Но у нас вряд ли кто из мирного населения может представить, какие канонады раздаются на прифронтовых территориях. Порой едешь, звуки вызова, пустая дорога, кромешная темнота, а вокруг только лес. И ты не понимаешь, где ты, что происходит, куда ты едешь. Навигация и интернет там не работает, -

Вернувшись как раз из одной из таких поездок на фронт, Жанна и обнаружила, что к ледяным батареям в её квартире добавилось ещё и отсутствие света.

- Не знаю, что здесь произошло, пока меня не было, но могу предположить, что это связано с отсутствием отопления. У нас дом давно признан аварийным и трещит по швам. Из-за холодных батарей и высокой влажности у меня на стенах регулярно образуется конденсат, вполне возможно, что из-за этого в комнате что-то где-то отсырело и закоротило, - предположила собственница.

Если бы муж волгоградки не был на СВО, вполне возможно, что пустяковую поломку со светом смог бы устранить и он сам, но так как мужчина защищает родину, женщина решила обратиться в управляющую организацию и вызвать специалиста.

- Я оставила заявку на вызов электрика, объяснила ситуацию, что я днями работаю, а на исходе недели уезжаю в ДНР. Отметила, что работаю недалеко от дома, и попросила заранее позвонить и предупредить о визите электрика, чтобы я успела подъехать на машине. В результате я узнаю, что электрик молча пришёл посреди рабочего дня.

Волгоградка вынуждена была повторно обратиться в обслуживающую организацию.

- Я попыталась объяснить, что я волонтёр, помогаю фронту, а муж у меня воюет в ДНР. На что мне было сказано: «А при чём здесь война? Мы не на передовой, и здесь вам никто ничем не обязан. Не нравится что-то – ищите частно электрика». Но у меня нет таких знакомых, а в аварийный дом далеко не каждый специалист пойдёт. Как я считаю, есть управляющая компания, пусть они считают, что в квартире моей они не обязаны ничего бесплатно делать. Но у обслуживающей организации должен же быть какой-то прейскурант? Я готова даже заплатить, чтобы они выполнили свою работу, а затем несли ответственность, если это поломка повторится, - подчеркнула волгоградка.

Впоследствии визит без предупреждения повторился 22 октября. Жанна была шокирована таким бездушным отношением коммунальщиков.

- Такое ощущение, что там работают засланные какие-то диверсанты. Они не хотят сделать даже элементарного: выполнить инструкцию и перед исполнением заявки позвонить жильцу, который её оставил. Мой номер есть и в диспетчерской, и даже в управляющей компании. Как можно объяснить то, что они принципиально не хотят согласовать работы и приходят в то время, когда заведомо знают, что меня нет? Это как минимум издевательство.

Пока коммунальщики играли в непонятные игры, неделя постепенно подошла к концу. 23 октября утром Жанна вновь загрузила машину медикаментами, водой и предметами первой необходимости и, вечером, отработав смену, отправится на передовую. Вернётся волгоградка в родную квартиру лишь в ночь с воскресения на понедельник. Судя по всему, её опять ожидает в ледяная и обесточенная квартира.

Журналисты неоднократно пытались связаться с представителями управляющей компании. Согласно данным ГИС ЖКХ, таковая у МКД официально отсутствует однако, по словам собственницы, жилищно-коммунальные услуги жильцам аварийного дома оказывает одна из местных организаций. Редакция два дня пыталась дозвониться в диспетчерскую и приёмную УК, но на текущий момент никто так и не взял трубку.

Отметим, ИА «Высота 102» просит считать данную публикацию официальным обращением в Госжилнадзор, а также прокуратуру Волгоградской области и надеется, что надзорные органы всё же помогут женщине восстановить тепло и электроснабжение её квартиры.

Коллаж: сгенерировано ИИ

Видео предоставлено героиней публикации

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.10.2025 19:23
Общество 23.10.2025 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 18:13 Реклама
Общество 23.10.2025 18:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2025 16:45 Реклама
Общество 23.10.2025 16:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2025 16:17
Общество 23.10.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 16:11
Общество 23.10.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 15:58
Общество 23.10.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 14:29
Общество 23.10.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 14:28
Общество 23.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 14:09
Общество 23.10.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 14:00
Общество 23.10.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 13:53
Общество 23.10.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 12:38
Общество 23.10.2025 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2025 11:58
Общество 23.10.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 11:46
Общество 23.10.2025 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2025 11:03
Общество 23.10.2025 11:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:34
Столичного эксперта Аулова не допустили к присяжным на процессе по делу ПакаСмотреть фотографии
19:23
Под Волгоградом ликвидируют очаг опасной для человека инфекцииСмотреть фотографии
18:41
Путин предложил объявить 2027 год Годом географии в РоссииСмотреть фотографии
18:13
«Царицынская опера» приглашает на симфонические вечера с главным дирижеромСмотреть фотографии
17:39
«Сказали, что мне помогать никто не обязан»: в Волгограде жена бойца СВО лишилась света и отопленияСмотреть фотографии
17:15
Приз – поездка в Арктику: стартовал конкурс для региональных ИТ-журналистов и блогеровСмотреть фотографии
16:57
В РЖД сообщили об отмене двух поездов Волгоград-Москва в ноябреСмотреть фотографии
16:45
Представители АО «Волгоградоблэлектро» приняли участие в форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
16:17
Волгоградцев предупредили о фейке с участием главы города МарченкоСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде работники Концессий помогают жителям запускать тепло в домаСмотреть фотографии
16:03
Канал легализации мигрантов прикрыли в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде прощаются с бывшим тренером ватерпольного «Спартака» Александром Шамшиным Смотреть фотографии
15:06
«Он это заслужил»: цыгана-педофила из Михайловки приговорили к 16 годам «строгача»Смотреть фотографии
14:55
Авиакомпании возвращаются в ростовский аэропорт ПлатовСмотреть фотографии
14:29
Бочаров отметил растущий интерес к Волгограду на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
14:28
Ветра и туманы испытают на прочность волгоградцев на исходе неделиСмотреть фотографии
14:09
Детские пособия в ноябре выплатят волгоградцам досрочноСмотреть фотографии
14:00
Бойцы СВО получат право на повторное бесплатное обучение в колледжахСмотреть фотографии
13:53
Волгоградец лишился иномарки из-за массы штрафов от ГИБДДСмотреть фотографии
13:11
Двух братьев под Волгоградом арестовали за инсценировку ДТП и вымогательствоСмотреть фотографии
12:38
Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзалаСмотреть фотографии
12:25
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградцаСмотреть фотографии
11:58
Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человекСмотреть фотографии
11:46
Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в возрасте 102 лет скончалась ветеран Валентина ПодлеснаяСмотреть фотографии
10:58
От Белоруссии до Китая: волгоградская компания стала «Экспортером года» на всероссийской премииСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машинуСмотреть фотографии
10:41
Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
 