Общество

В Михайловке передумали брать грабительский кредит в 65 миллионов

Общество 22.04.2025 16:16
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22.04.2025 16:16


Власти Михайловки отменили закупку на оформление коммерческого кредита для погашения дефицита бюджета. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Причины отмены закупки в официальном сообщении администрации муниципального округа Волгоградской области не поясняются. 
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о намерении властей Михайловки взять кредит в размере 65 миллионов рублей.  Чиновникам понадобилась невозобновляемая кредитная линия, которая позволяла бы пользоваться финансами в рамках указанного лимита на протяжении 30 месяцев. Использование заемных средств под баснословные 27,5% обошлось бы бюджету в 44,8 миллионов рублей. 
Надо сказать, что после объявления открытого электронного конкурса в адрес администрации Михайловки были направлены несколько запросов с просьбой пояснить положения технической документации. По итогам рассмотрения одного из них было принято решение о внесении изменений в документы, однако через некоторое время закупку вовсе отменили. 
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в настоящее время в арбитражном суде Волгоградской области рассматриваются многочисленные иски организаций  с требованием взыскания задолженности с бюджета Михайловки за оказанные услуги и поставку товаров. В частности, выяснилось, что детские сады муниципального округа задолжали более 5 миллионов рублей Волжскому молсыркомбинату за поставленное в течение 2024 года молоко. 
Фото V102.RU

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