В Волгограде ДТП с фурой заблокировало движение трамваев №№2, 5, 6, 7, 10 и 12

В Волгограде 24 октября остановлено движение трамваев №№2, 5, 6, 7, 10 и 12 из-за дорожно-транспортного происшествия с фурой на пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской. Об этом рассказали в Telegram-канале «Волгоградский трамвай».
Трамвай маршрута N°2 осуществляет движение в границах остановок Школа N°36 - Завод Ахтуба.
Трамвай маршрута N°5 осуществляет движение в границах остановок Жилгородок - Школа N°36.
Трамвай маршрутов N°6 осуществляет движение в границах остановок Школа N°36 - Завод Ахтуба, ул. КИМ - Детский центр.
Трамвай маршрута N°7 осуществляет движение в границах остановок Жилгородок - Школа N°36, ул. КИМ - Детский центр.
Трамвай маршрутов N°10 и N°12 осуществляет движение в границах остановок Жилгородок - Школа N°36.
Фото: «Волгоградский трамвай» / t.me