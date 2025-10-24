В Волгограде потушили пожар площадью 400 кв. метров





В Советском районе Волгограда произошел пожар, в котором дотла сгорели несколько построек. Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

На тушение пожара прибыли 11 пожарных и 4 единицы техники. За короткий срок специалистам удалось локализовать возгорание, а после его полностью ликвидировать.

Позднее было установлено, что причиной пожара стал аварийный режим работы обогревателя. К счастью, никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области