Туманы и дожди придут в Волгоградскую область в выходные





В Волгоград и область снова вернется пасмурная погода к концу недели. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидаются кратковременные дожди и туман.

- 24 октября ожидается юго-восточный ветер с порывами до 6-11 м/с. Утром в отдельных районах туман. Температура воздуха днем составит +9...+14º, - сообщили синоптики. - 25 октября днем местами кратковременный дождь. Температура в ночные часы составит +2...+7º, днем воздух прогреется до +10...+15º.

Уже в воскресенье, 26 октября, ночью и днем в регион придут кратковременные дожди. Также ночью и утром будет наблюдаться в отдельных районах туман.