Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 6 часов





В Волгоградской области ночью 24 октября жителям региона стали приходить смс-сообщения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о начале действия режима беспилотной опасности.

Отметим, оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 02:30 по московскому времени. Также об угрозе налёта БПЛА жителей региона предупредили мониторинговые Telegram-каналы.

Ночью 24 октября аэропорт Волгограда также был закрыт на прием и выпуск самолетов. За это время были задержаны 2 рейса в Сочи, а также два рейса из Москвы и в столицу.