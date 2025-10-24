Дзержинский районный суд Волгограда признал компанию ТОО «SS Plus» из Казахстана виновной в незаконной транспортировке крупной партии стеклянных стаканов и бокалов из Китая. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, в феврале текущего года грузовик, перевозивший хрупкий груз, был задержан сотрудниками службы таможенного контроля Астраханской таможни.

Установлено, что получателем 915 коробок, в которых находилось 26 144 единицы стаканов и бокалов из стекла, произведенных в Китае, являлась компания в Москве. В ходе проверки выяснилось, что эти товары были незаконно перемещены через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

- Документы, подтверждающие их таможенное декларирование и уплату необходимых таможенных платежей, представлены не были. Транспортное средство с товаром было перемещено в постоянную зону таможенного контроля, а в адрес отправителя и получателя товара направлены запросы с целью получения информации о перевозимом товаре и о подтверждении факта таможенного декларирования на территории ЕАЭС. Однако, ответы предоставлены не были, - указано в материалах дела.

Административное дело было возбуждено по ст. 16.21 КоАП РФ (Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка). Рыночная стоимость изъятой посуды оценивается в 3 896 361 рубль.