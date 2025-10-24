В Госдуме задумались о возвращении зимнего и летнего времени





В Госдуме задумались о возвращении практики перевода часов. Об этом рассказал «Абзацу» депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Так, в трех районах, где восход и заход солнца не соответствует стрелке на часах, круглогодичное зимнее время делает ситуацию только хуже, считает парламентарий. По его мнению, перевод времени полезен для получения россиянам больше солнечных лучей.

– Необходимо вернуться к той практике, которая существовала в советские годы, когда осуществлялся переход на зимнее и летнее время. Второе – часовые пояса должны соответствовать графику восхода и захода cолнца. [Из-за несоответствия] очень много жалоб, – объяснил депутат.