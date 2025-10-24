В Волгограде 27 октября простятся с матросом Алексеем Кравцовым





В Волгограде 27 октября пройдет прощание с матросом Алексеем Кравцовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале «Морпехи Сталинград».

На момент гибели бойцу было всего 37 лет. Погиб Алексей Кравцов 10 октября 2024 года при выполнении боевых задач.

- В составе подразделения 810-й в районе «Крученый лес» поселка Кремяное Курской области вместе с другим своим земляком приняли свой последний бой. Получив тяжелое ранение, Алексей до самого конца продолжал корректировать огонь артиллерии. В последствии связь с группой была потеряна, - говорится в сообщении Telegram-канала.

Прощание состоится 27 октября в 09:30 утра в зале прощания ритуального комплекта «Память» на улице Землячки, 74 стр. 15.

Фото: «Морпехи Сталинград» / t.me