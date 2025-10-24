ВОЛМА – призер всероссийской премии «Экспортер года 2025»

Общество 24.10.2025 11:00 Реклама
0
24.10.2025 11:00 Реклама
Компания ВОЛМА вошла в тройку призеров в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес».
Торжественная церемония награждения состоялась 21 октября в Национальном центре «Россия» в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».
Почетную награду генеральному директору ВОЛМА Владимиру Викторовичу Овчинцеву вручил Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров.
– Признание достижений ВОЛМА, как одного из наиболее результативных представителей российского бизнеса, в том числе и за рубежом, на столь высоком уровне – большой импульс для развития, – отметил Владимир Овчинцев. – Я благодарен коллегам из Российского экспортного центра за поддержку всех значимых инициатив ВОЛМА, которая помогает нам обеспечивать надежную и технологичную базу для развития на зарубежных рынках. И конечно, хотелось бы поблагодарить и отметить усилия сотрудников ВОЛМА, чей профессионализм и целеустремленность позволяют компании достигать высоких результатов.
Реклама. ООО «ВОЛМА-Маркетинг», ИНН3446019558, erid: F7NfYUJCUneTTTHqM2R3
«Катюша, ну как так?»: в Волгограде похоронили скоропостижно скончавшуюся учительницу гимназии №424.10.2025 12:14
Общество 24.10.2025 12:14
В ноябре некоторые волгоградцы получат пенсию досрочно24.10.2025 10:21
Общество 24.10.2025 10:21
В Госдуме задумались о возвращении зимнего и летнего времени24.10.2025 08:57
Общество 24.10.2025 08:57
Под Волгоградом подростку грозит срок за кражу продуктов24.10.2025 08:33
Общество 24.10.2025 08:33
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛА24.10.2025 07:43
Общество 24.10.2025 07:43
В Волгограде 27 октября простятся с матросом Алексеем Кравцовым24.10.2025 07:30
Общество 24.10.2025 07:30
Волгоградские пенсионеры старше 70 лет смогут получить повышенные выплаты24.10.2025 07:23
Общество 24.10.2025 07:23
Туманы и дожди придут в Волгоградскую область в выходные24.10.2025 07:01
Общество 24.10.2025 07:01
Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 6 часов24.10.2025 06:40
Общество 24.10.2025 06:40
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 5 часов24.10.2025 06:24
Общество 24.10.2025 06:24
Новый закон в действии: в приюте МБУ «Северное» появились первые пожизненные постояльцы24.10.2025 06:15
Общество 24.10.2025 06:15
Профессор Александр Воробьев вошел в число победителей премии «Здравомыслие»23.10.2025 20:51
Общество 23.10.2025 20:51
СФР сообщил семейным волгоградцам о дополнительных выходных23.10.2025 19:55
Общество 23.10.2025 19:55
Под Волгоградом ликвидируют очаг опасной для человека инфекции23.10.2025 19:23
Общество 23.10.2025 19:23
«Царицынская опера» приглашает на симфонические вечера с главным дирижером23.10.2025 18:13 Реклама
Общество 23.10.2025 18:13 Реклама