ВОЛМА – призер всероссийской премии «Экспортер года 2025»





Компания ВОЛМА вошла в тройку призеров в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес».

Торжественная церемония награждения состоялась 21 октября в Национальном центре «Россия» в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

Почетную награду генеральному директору ВОЛМА Владимиру Викторовичу Овчинцеву вручил Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров.

– Признание достижений ВОЛМА, как одного из наиболее результативных представителей российского бизнеса, в том числе и за рубежом, на столь высоком уровне – большой импульс для развития, – отметил Владимир Овчинцев. – Я благодарен коллегам из Российского экспортного центра за поддержку всех значимых инициатив ВОЛМА, которая помогает нам обеспечивать надежную и технологичную базу для развития на зарубежных рынках. И конечно, хотелось бы поблагодарить и отметить усилия сотрудников ВОЛМА, чей профессионализм и целеустремленность позволяют компании достигать высоких результатов.





Реклама. ООО «ВОЛМА-Маркетинг», ИНН3446019558, erid: F7NfYUJCUneTTTHqM2R3