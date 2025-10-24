Под Волгоградом водитель всмятку разбил Mercedes об автобус и погиб

Смертельная авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, водитель автомобиля Mercedes на 55 км автодороги «Подъезд от Р-22 Каспий к г. Элиста» врезался в стоящий автобус Setra.

- В результате ДТП водитель автомашины Mercedes скончался в машине скорой помощи, его пассажир доставлен в медучреждение, - сообщили в Главке.

Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





