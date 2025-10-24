Бочаров посетил обновленный ТЮЗ в день открытия театрального сезона





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки посетил обновленное здание ТЮЗа в день открытия нового театрального сезона. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, зрителей теперь встречают комфортные холлы и фойе, современное театральное кафе, многофункциональный конференц-зал для проведения творческих встреч и мероприятий.

На втором этаже здания теперь предусмотрено пространство для занятий актерского мастерства, в котором воспитанники театра школы №17 города Волжского осваивают данное искусство.

Андрей Бочаров отметил, что инициативу по развитию в регионе школьных театров обсуждалась с молодежью еще в рамках фестивале #ТриЧетыре.

— При обновлении Театра юного зрителя стояла задача создать базу подготовки для школьных и студенческих театров. Важно дать возможность детям с малых лет приобщаться к искусству, проявить свой талант. Именно на базе ТЮЗа будет находиться центр по развитию школьных театров, и со временем дети смогут здесь же выступать, — глава региона.

На встрече артисты поблагодарили губернатора и всех, кто участвовал в обновлении театра. Также актеры признались, что в самом начале ремонта волновались, как все получится. Но когда увидели, как изменились ДК после ремонтов, то появилась уверенность, что все будет на высшем уровне.





— Мы постарались сделать так, чтобы у нас был по-настоящему лучший Театр юного зрителя в стране. Прекрасно понимаем, что нужно и дальше театр развивать, не останавливаться. И мы очень рассчитываем на вас, что вы станете помощниками, хорошими друзьями наших школьных и студенческих театров, — обратился к актерам Андрей Бочаров.

После официального открытия в театре начнется набор в студию: артисты будут проводить занятия по актерскому мастерству, сценической речи и движению. Это позволит в дальнейшем пополнять новыми талантами коллектив театра.

Также в ходе встречи творческий коллектив показал губернатору, как работает новое профессиональное оборудование, которое отличается высокой мощностью, надежностью и качеством.

— Я поздравляю всех жителей Волгоградской области с нашей победой — Театр юного зрителя сегодня принимает первых зрителей. В год 80-летия Великой Победы — у нас еще одна победа. Несмотря на все трудности, нам удалось реализовать сложнейший проект, который позволяет творческим коллективам демонстрировать весь свой талант, раскрывать свои возможности и радовать зрителей, — подчеркнул в завершении встречи Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области