Волгоградские пенсионеры старше 70 лет смогут получить повышенные выплаты

Общество 24.10.2025 07:23
В России хотят усовершенствовать прогрессивную шкалу доплат пенсионерам. В случае принятия закона, выплаты волгоградским пенсионерам будут начисляться за достижение определенного возраста. Депутаты Госдумы предложили снизить с 80 до 70 лет возраст для доплат пенсионерам, передает РИА Новости. 

Сейчас базовая выплата к страховой пенсии по старости в 2025 году составляет 8,9 тысячи рублей. Согласно законопроекту, изменения затронут также инвалидов I группы.

- В Федеральный закон «О страховых пенсиях» вносятся изменения, устанавливающие... повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100 процентов; для граждан, достигших 80 лет, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности на 200 процентов; а для граждан, достигших 90 лет, аналогичное повышение на 300 процентов, - говорится в документе.

