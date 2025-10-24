Общество

В ноябре некоторые волгоградцы получат пенсию досрочно

Общество 24.10.2025 10:21
0
24.10.2025 10:21


В ноябре некоторые волгоградские пенсионеры получат досрочно выплаты в связи с грядущими праздниками. Об этом сообщили 24 октября в Соцфонде.

В первую очередь это коснется пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты. Пенсия такой категории граждан придет уже 1 ноября. Начиная с 5 ноября доставку пенсий возобновят по стандартному графику. 

Изменения затронут все виды выплат для пенсионеров, в том числе социальные, страховые, накопительные, по старости и инвалидности. Другие выплаты Соцфонда, приходящие вместе с пенсией, также переведут досрочно в автоматическом режиме.

«Почта России» доставит деньги пенсионерам в привычные даты — с 3 по 25 ноября. 

Лента новостей

12:32
Цифровое будущее: T2 запустила стипендиальный проект для студентов ВолГУСмотреть фотографии
12:20
«Засыпали камнями и пропали»: в Волгограде забуксовал ремонт на улице разведчика ЗоргеСмотреть фотографии
12:14
«Катюша, ну как так?»: в Волгограде похоронили скоропостижно скончавшуюся учительницу гимназии №4Смотреть фотографии
12:01
Замруководителя УФНС Наталья Киргизова ответила на самые злободневные вопросы волгоградцев по налогамСмотреть фотографии
11:00
ВОЛМА – призер всероссийской премии «Экспортер года 2025»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде потушили пожар площадью 400 кв. метровСмотреть фотографии
10:47
Парк Галицкого в Краснодаре по площади увеличат в два разаСмотреть фотографии
10:21
В ноябре некоторые волгоградцы получат пенсию досрочноСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом водитель всмятку разбил Mercedes об автобус и погибСмотреть фотографии
08:57
В Госдуме задумались о возвращении зимнего и летнего времениСмотреть фотографии
08:33
Под Волгоградом подростку грозит срок за кражу продуктовСмотреть фотографииCмотреть видео
07:43
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде 27 октября простятся с матросом Алексеем КравцовымСмотреть фотографии
07:23
Волгоградские пенсионеры старше 70 лет смогут получить повышенные выплатыСмотреть фотографии
07:01
Туманы и дожди придут в Волгоградскую область в выходныеСмотреть фотографии
06:40
Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 6 часовСмотреть фотографии
06:24
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 5 часовСмотреть фотографии
06:15
Новый закон в действии: в приюте МБУ «Северное» появились первые пожизненные постояльцыСмотреть фотографии
22:46
Гандболистки «Динамо-Синары» в Волгограде уступили «Звезде» Смотреть фотографии
21:58
В Волгоградской области в 2026 году вырастет стоимость патентов для иностранцевСмотреть фотографии
20:51
Профессор Александр Воробьев вошел в число победителей премии «Здравомыслие»Смотреть фотографии
20:49
В Волгограде ищут проектировщика моста на остров Сарпинский через ВолгуСмотреть фотографии
20:07
Судья не увидел очевидного? Новый процесс по делу Геля стартует в ИловлеСмотреть фотографии
19:55
СФР сообщил семейным волгоградцам о дополнительных выходныхСмотреть фотографии
19:34
Столичного эксперта Аулова не допустили к присяжным на процессе по делу ПакаСмотреть фотографии
19:23
Под Волгоградом ликвидируют очаг опасной для человека инфекцииСмотреть фотографии
18:41
Путин предложил объявить 2027 год Годом географии в РоссииСмотреть фотографии
17:39
«Сказали, что мне помогать никто не обязан»: в Волгограде жена бойца СВО лишилась света и отопленияСмотреть фотографии
17:15
Приз – поездка в Арктику: стартовал конкурс для региональных ИТ-журналистов и блогеровСмотреть фотографии
16:57
В РЖД сообщили об отмене двух поездов Волгоград-Москва в ноябреСмотреть фотографии
 