В ноябре некоторые волгоградцы получат пенсию досрочно





В ноябре некоторые волгоградские пенсионеры получат досрочно выплаты в связи с грядущими праздниками. Об этом сообщили 24 октября в Соцфонде.

В первую очередь это коснется пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты. Пенсия такой категории граждан придет уже 1 ноября. Начиная с 5 ноября доставку пенсий возобновят по стандартному графику.

Изменения затронут все виды выплат для пенсионеров, в том числе социальные, страховые, накопительные, по старости и инвалидности. Другие выплаты Соцфонда, приходящие вместе с пенсией, также переведут досрочно в автоматическом режиме.

«Почта России» доставит деньги пенсионерам в привычные даты — с 3 по 25 ноября.