Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛА





В ночь с 23 на 24 октября на Волгоградскую область вновь был совершён налёт ударных БПЛА. Вражеская атака была отражена расчётами Минобороны. В результате слаженных действий военных над регионом ликвидированы два беспилотника.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью были уничтожены и перехвачены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов. Были сбиты беспилотники над территориями:

34 БПЛА – Ростовской области,

25 БПЛА – Брянской области,

11 БПЛА – Калужской области,

10 БПЛА – Новгородской области,

По 7 БПЛА – Белгородской области и Республики Крым,

5 БПЛА – Тульской области,

4 БПЛА – Краснодарского края,

По 2 БПЛА – Волгоградской и Орловской области,

По 1 БПЛА – над Липецкой области, Тверской области, Московского региона и акваторией Азовского моря.

Напомним, ранее редакция сообщала, что воздушное пространство в Волгоградской области на протяжении большей части ночи было закрыто для пассажирских самолётов. Ограничения вводились Росавиацией из соображений безопасности.