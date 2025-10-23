СФР сообщил семейным волгоградцам о дополнительных выходных

В Волгоградской области более 19 тысяч дополнительных выходных дней оплатил Соцфонд для тех, кто ухаживает за детьми с инвалидностью. Как пояснили V102.RU в региональном отделении СФР, воспользоваться четырьмя дополнительными оплачиваемыми выходными в календарном месяце может один из родителей, а также опекун или попечитель ребенка с инвалидностью.

- Взять дополнительные выходные может один из родителей или же мать с отцом могут разделить их между собой. Эти дни не учитываются в графике ежегодного оплачиваемого отпуска. Их можно взять подряд, разделить по разным датам в течение месяца, а также накапливать и использовать однократно в виде 24-дневного отпуска, - пояснили специалисты волгоградцам.

Семья может воспользоваться 24-дневным отпуском, например, для прохождения реабилитации с ребенком. Заявление на данную меру поддержки необходимо подать своему руководителю, согласовав с ним даты отсутствия на работе.

Отмечается, что дополнительные выходные по уходу за ребёнком-инвалидом в размере среднего заработка оплатит Отделение СФР по Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU

