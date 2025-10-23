Общество

Профессор Александр Воробьев вошел в число победителей премии «Здравомыслие»

В Москве сегодня, 23 октября, наградили победителей премии «Здравомыслие». Как сообщает ИА «Высота 102» профессор ВолгГМУ Александр Воробьев в номинации «Шаг вперед» удостоен приза зрительских симпатий за книгу «Хирургия в изобразительном искусстве», которая была подготовлена им в соавторстве с Ириной Петровой. 

Напомним, в августе 2025 года в рамках литературной премии «Здравомыслие-2025», учрежденной Минздравом и Минобрнауки РФ, было объявлено народное голосование. Одним из претендентов на приз зрительских симпатий стал Александр Воробьев с монографическим исследованием, в котором представлены произведения великих художников и творчество самих хирургов – их рисунки и картины, а также современные произведения живописи, позволяющие проследить эволюцию облика хирургов и хирургии в целом в истории медицины и общества. Как стало известно накануне, изданию было отдано наибольшее количество голосов в одной из четырех номинаций.

Церемония награждения победителей седьмого сезона национальной литературной премии в области медицины и здоровья прошла сегодня в Якиманка Холл. 

– Узнав о номинировании в августе, я, безусловно, был приятно тронут, но прошло время – и о голосовании, откровенно говоря, даже забылось. 16 октября пришло известие о том, что книга «Хирургия в изобразительном искусстве» удостоена приза зрительских симпатий. И это была очень добрая весть. Награда стала большим подарком мне на День рождения, так как церемония награждения совпадет с моим личным праздником. 2025 год – особенный для меня. Это год 50-летнего юбилея моего нахождения в медицине. Кроме того, это год 90-летия моей родной Альма-матер – Волгоградского государственного медицинского университета, – поделился эмоциями  профессор Воробьев. – Эта литературная премия – признание. А признание – это ступень, опираясь на которую, можно идти дальше, сеять разумное, доброе, вечное. 

Он также выразил благодарность всем, кто голосовал за книгу. 


Отметим, что в составе жюри национальной премии был в 2025 году известный российский хирург Бадма Башанкаев. Подводя итоги седьмого сезона премии, он отметил: «Лучшие медицинские книги года помогают читателям жить дольше, здоровее и осознаннее». 

