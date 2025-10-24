«Катюша, ну как так?»: в Волгограде похоронили скоропостижно скончавшуюся учительницу гимназии №4

Сегодня, 24 октября, прошли похороны учителя математики гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда Екатерины Синельниковой, которая скоропостижно скончалась в отпуске в Йошкар-Оле. Как сообщили V102.RU ее коллеги, прощание состоялось на Димитриевском кладбище, а похоронили Екатерину Геннадьевну на Моторном кладбище.

- Екатерина Геннадьевна была не просто блестящим профессионалом своего дела, но и светлым, душевным человеком. Ее теплые, доверительные отношения с учениками и их родителями, искренняя забота о каждом и неустанное стремление сплотить школьный коллектив создавали ту особую, семейную атмосферу, которую все ценили, - говорится в некрологе гимназии №4, где Екатерина Синельникова проработала 35 лет. - Эта утрата — невосполнима для всех нас. Мы скорбим и выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Екатерины Геннадьевны.

Екатерина Синельникова была выпускницей школы №109, которая и была преобразована в гимназию №4. С 1989 года она работала в стенах своей родной школы учителем.

На своей странице в ВК учитель 4 дня назад опубликовала фотографии из Йошкар-Олы, куда приехала, чтобы поддержать сына на соревнованиях. По предварительным данным, 59-летняя женщина скоропостижно скончалась в гостиничном номере. Произошло это 20 октября.

- Катюша, ну как так? - пишут на ее страничке друзья и коллеги, которые не могут поверить в случившееся.

Фото гимназии №4

