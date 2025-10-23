Под Волгоградом ликвидируют очаг опасной для человека инфекции

В животноводческом хозяйстве в Городищенском районе Волгоградской области произошла вспышка бруцеллеза – инфекционного заболевания, которое может передаваться от КРС человеку и привести к инвалидизации.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ областного комитета ветеринарии, очаг обнаружен на территории Котлубанского сельского поселения.

Ограничительные мероприятия введены в животноводческом хозяйстве, где проводится убой больных животных и их приплода.

Справка. Бруцеллез может передаваться от больного животного человеку. Большинство случаев заражения происходит во время непосредственного контакта с инфицированным животным, предметами ухода, подстилками, остатками корма или через не прошедшею термическую обработку продукцию животноводства.

Эта инфекция поражает органы и системы. Одним из основных рисков является поражение опорно-двигательного аппарата. Бруцеллез часто приводит к развитию артритов, спондилитов и бурситов, вызывающих сильные боли и ограничивающих подвижность. Хроническое воспаление суставов может привести к деформации и инвалидности. От человека к человеку заболевание не передается.





