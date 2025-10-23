



Начался прием заявок на XV всероссийский конкурс «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводит национальный провайдер для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций – Минцифры России, «Базис» – крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и «Альянс по защите детей в цифровой среде», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт конкурса.

На суд жюри принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам, с которыми дети сталкиваются в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций: печатная пресса, телевидение и видеоконтент в СМИ, радио и подкасты, интернет-СМИ, социальные медиа. А также пять специальных номинаций: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России, «Фундамент цифровизации» от «Базиса», «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от «Ростелекома», «Цифровизация отраслей» от «Ростелекома», «Киберриски в детской среде» от «Альянса по защите детей в цифровой среде».

– Сегодня, когда во всех отраслях происходит активная цифровизация, важно оперативно узнавать о технологических изменениях, которые влияют на нашу жизнь, – отметила советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса Мария Мезенцева. – Работа ИТ-журналистов в региональных СМИ делает актуальную информацию доступной для жителей даже самых небольших населенных пунктов. Труд наших коллег во многом носит просветительский характер: в своих материалах они учат читателей основам кибергигиены, рассказывают о мошеннических схемах, помогают понять, как устроены цифровые услуги и сервисы. Мы рады сотрудничать с профессионалами ИТ-журналистики, поддерживать и укреплять наше взаимодействие.

Конкурс традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа конкурса подведут в мае 2026 года, федерального – в июне 2026 года. Победители федерального этапа – участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2026 года станут участниками пресс-тура в Арктику.