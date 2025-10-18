Происшествия

«Это что за звери такие?»: дети в отместку на замечание разгромили дом и убили петуха под Волгоградом

Происшествия 18.10.2025 21:44
0
18.10.2025 21:44


В Волгоградской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах погрома, который устроили несовершеннолетние в доме мужчины, который им сделал замечание за мат. Как сообщает V102.RU, шокирующее видео распространяется в местных пабликах. 



На кадрах полностью уничтоженное жилище с выбитыми стеклами, разгромленной сантехникой, мебелью, дырами в стенах и дверях.

- Ничего целого не оставили, - комментирует женский голос за кадром. – Как можно было это сделать? За сколько часов? С какой жестокостью? Не знаю…Это что за звери такие?

Под видео указано, что погром в Палласовке устроили трое детей, которым 6, 8 и 9 лет за то, что им сделали замечание по поводу мата. Несовершеннолетним якобы это не понравилось и они, вооружившись монтировками, разгромили жилище мужчины.

Отмечается, что в морозилку дети положили петуха с разрубленной головой. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что видео было снято не в Палласовке, а в Николаевском районе.

- Сообщение зарегистрировано. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства, - сказали в Главке.

Видео: Волгоград / t.me


