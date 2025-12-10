Общество

Три случая заболевания ГЛПС от мышей выявлено в Волгоградской области

Общество 10.12.2025 07:01
0
10.12.2025 07:01


В Волгоградской области с начала текущего года выявлено три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которую переносят мышевидные грызуны.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, эта лихорадка вызывается хантавирусами и часто имеет тяжелое клиническое течение. В тяжелых случаях возможен летальный исход.

Грызуны, такие как лесные полевки, выделяют возбудитель во внешнюю среду вместе с фекалиями, мочой и слюной. Инфекция передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем и попадает через верхние дыхательные пути в лёгкие человека, а затем в другие органы и ткани. Возможен и контактный путь передачи инфекции через поврежденную кожу, а также со слюной при укусе зверьком человека.

Болезнь сопровождается высокой температурой и нарушением функции почек.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в Волгоградской области заболеваемость ГЛПС не превышает среднемноголетних значений.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.12.2025 09:02
Общество 10.12.2025 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 08:11
Общество 10.12.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 07:52
Общество 10.12.2025 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 07:01
Общество 10.12.2025 07:01
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 06:35
Общество 10.12.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 19:34
Общество 09.12.2025 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 18:59
Общество 09.12.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 17:41
Общество 09.12.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 17:40
Общество 09.12.2025 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 17:35
Общество 09.12.2025 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 17:15 Реклама
Общество 09.12.2025 17:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.12.2025 17:14
Общество 09.12.2025 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 16:22
Общество 09.12.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 16:19
Общество 09.12.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 15:34
Общество 09.12.2025 15:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:02
Мобильные огневые группы для защиты от БПЛА создают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:45
Токарей и пекарей днем с огнем ищут волгоградские работодателиСмотреть фотографии
08:11
В Волгограде 10 декабря выпал первый снегСмотреть фотографии
07:52
Волжский 10 декабря начинает проверку системы оповещения населенияСмотреть фотографии
07:31
Украинские дроны облетели Волгоградскую область сторонойСмотреть фотографии
07:01
Три случая заболевания ГЛПС от мышей выявлено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:35
Генпрокуратура РФ проведет личный прием граждан в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:01
14,5 млн мальков рыбы пополнили волгоградские водоемы в 2025 годуСмотреть фотографии
21:33
Бастрыкин ищет виновника слива нечистот в Волгу под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:14
Под Волгоградом в конном клубе снова отравили пять лошадейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:37
Под Волгоградом с горе-отца погибшего участника СВО взыскали 500 тысячСмотреть фотографии
20:00
Три авиарейса задержаны в Волгограде из-за ситуации в ШереметьевоСмотреть фотографии
19:34
Пиротехники подорвали найденный на турбазе под Волгоградом ФАБСмотреть фотографии
19:15
Суд Камышина отправил в СИЗО 16-летнего после задержания силовикамиСмотреть фотографии
18:59
Российские моржи готовятся к зимнему заплыву в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:00
Депутаты одобрили Алексея Мельниченко на пост главы облкомказачестваСмотреть фотографии
17:41
Волгоградец избил и хотел сбросить с лестницы контролера энергосбытаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Назвавший участников СВО «мясом» стример Прокудин спустя год увидел свободуСмотреть фотографии
17:35
Представители Генпрокуратуры РФ проведут прием волгоградцевСмотреть фотографии
17:15
Театр «Царицынская опера» приглашает на новогоднее волшебствоСмотреть фотографии
17:14
На севере Волгограда ночью 11 декабря закроют ж/д переездСмотреть фотографии
16:22
Волгоградцам рассказали о мошеннической схеме с фиктивными скидками на ЖКХСмотреть фотографии
16:19
Сохраняя природу Волгоградского региона: диалог науки, бизнеса и властиСмотреть фотографии
16:13
Суд наказал волгоградца за видео, кадры для которого он снимал на зонеСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде 13 января закроют признанный нецелесообразным отдел МФЦСмотреть фотографии
15:06
Андрей Бочаров принял участие в церемонии награждения Героев в КремлеСмотреть фотографии
14:58
На трассы Волгоградской области выехали 55 спецмашин для борьбы с снегомСмотреть фотографии
14:11
Север Волгоградской области накрыло первым снегомСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде опустевший «Дом радио» продают за 170 млн рублейСмотреть фотографии
14:02
Волгоградцу грозит 8 лет тюрьмы за доставшуюся по наследству банку с порохомСмотреть фотографии
 