Три случая заболевания ГЛПС от мышей выявлено в Волгоградской области

В Волгоградской области с начала текущего года выявлено три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которую переносят мышевидные грызуны.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, эта лихорадка вызывается хантавирусами и часто имеет тяжелое клиническое течение. В тяжелых случаях возможен летальный исход.

Грызуны, такие как лесные полевки, выделяют возбудитель во внешнюю среду вместе с фекалиями, мочой и слюной. Инфекция передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем и попадает через верхние дыхательные пути в лёгкие человека, а затем в другие органы и ткани. Возможен и контактный путь передачи инфекции через поврежденную кожу, а также со слюной при укусе зверьком человека.

Болезнь сопровождается высокой температурой и нарушением функции почек.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в Волгоградской области заболеваемость ГЛПС не превышает среднемноголетних значений.

