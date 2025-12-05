Мошенники обманывают волгоградцев под видом юристов

Аферисты придумали новую схему для обмана волгоградцев. Мошенники для получения денежных средств граждан представляются юристами — рассказали авторы Telegram-канала «Объясняем. Волгоградская область»
Злоумышленники обещают волгоградцам полное списание долгов законным методом. Они ссылаются на несуществующие госпрограммы, указы президента или искажают смысл федеральных законов.
Когда жертва попала на крючок, они берут предоплату за свои услуги, заставляя вкладывать деньги в несуществующие проекты. Также мошенники оформляют кредиты на имя должника или даже уговаривают «временно» переписать имущество, а после исчезают.