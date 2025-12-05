Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 7 БПЛА





В ночь на 5 декабря в Волгоградской области дежурные расчёты отразили попытку ВСУ атаковать мирные населённые пункты региона. По информации Минобороны, 7 БПЛА были перехвачены ПВО.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 4 декабря до 7:00 5 декабря дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

При этом, в целом, прошедшая атака затронула 6 регионов России и акваторию Черного моря. Всего за ночь было ликвидировано 41 БПЛА.

Больше всего беспилотников сбиты в Самарской области и над Республикой Крым — по 9 единиц. Над Саратовской областью было ликвидированы 8 летательных аппаратов, а над Ростовской областью — 7. Также один был БПЛА был ликвидирован над Краснодарским краем.