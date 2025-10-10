Волгоградцам из-за засухи продлили запрет на посещение леса





В Волгоградской области до конца октября продлили запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Соответствующее уведомление опубликовано областным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Уточняется, что решение принято в связи с сухой и ветреной погодой.

– В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности на территории лесного фонда, – уточняют специалисты.

Рассказали в облкомприроды и о мерах, которые предпринимаются в лесах для недопущения пожаров. В списке перечисленного: более 9,8 тыс. мероприятий по патрулированию лесов, установка около 2 тыс. информационных щитов и аншлагов, 1,2 тыс. шлагбаумов. Также обустроено более 9 тыс. минерализованных полос и обновлены дороги для проезда спецтехники.





