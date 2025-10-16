Волгоградцам советуют приготовиться к мощному геошторму

В ночь на пятницу 17 октября на Землю обрушится магнитная буря класса G2 из-за всплеска солнечной активности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные лаборатории ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные возмущения начнутся сегодня около полуночи и достигнут своего пика завтра утром.

- Основное геомагнитное воздействие ожидается в интервале с пятницы по воскресенье. В этот же период могут возобновиться интенсивные полярные сияния, - сообщают ученые.

Геошторм отразится на самочувствии метеочувствительных граждан. Особенно уязвимы сердечно-сосудистая и нервная системы. Необходимо прислушиваться к своему организму и избегать сильных нагрузок в эти дни.





