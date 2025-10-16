Общество

«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домах

16.10.2025
Жители поселка Береславка в Калачевском районе Волгоградской области жалуются на отсутствие отопления в многоквартирных домах и социальных учреждениях. По словам читателей ИА «Высота 102», они наблюдают за новостями, в которых сообщается о 100-процентной подаче тепла в Волгограде, и задаются вопросом, чем они так разительно отличаются от жителей региональной столицы. 

– В Калачёвском районе до сих пор не начали отопительный сезон. Сидим в квартирах и мерзнем, зная, что в Волгограде топят уже с начала недели, – с такими словами жители Береславки обратились в редакцию ИА «Высота 102». – Думаете, нам нравится ощущать себя людьми второго сорта? Такое вряд кому может понравиться.

По словам замерзающих, некомфортно находиться им в эти дни не только дома, где можно хотя бы включить обогреватели, но также на рабочих местах, в социальных учреждениях. В три слоя одеваются дети, отправляясь по утрам в школы и детсады.

Редакция информационного агентства обратилась за комментарием в администрацию Калачевского района. Местные чиновники от ЖКХ заверили, что жители Береславки получат отопление до конца текущей недели. 

– Ситуация с подготовкой к отопительному сезону находится на контроле. Среднесуточная температура воздуха сейчас выше показателей, при установлении которых начинается полноценная подача тепла в учреждения и жилые дома, – сообщили в администрации Калачевского района. – Несмотря на это, подтопка помещений социально значимых объектов уже стартует. В частности, в поселке Береславка в соцобъектах подтопка начнется уже сегодня, в жилом фонде – в соответствии с графиком. В целом, подача тепла на объекты всех населенных пунктов Калачевского района будет обеспечена до конца текущей недели.

На уточняющий вопрос корреспондентов информагентства о том, какие числа для подачи тепла предусмотрены графиком, последовал ответ о том, что отопление будет подано в жилые дома в ближайшие несколько дней – без уточнения конкретных дат. 

