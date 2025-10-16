



Губернатор Волгоградской области поздравил коллектив и руководство Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) с наградой, которой удостоил вуз Владимир Путин. Поздравления Андрей Бочаров направил в их адрес в телефонном разговоре с ректором Владимиром Шкариным.

Напомним, 16 октября стало известно о награждении ВолгГМУ Орденом Почета.

– В лице ректора Владимира Шкарина Андрей Бочаров поздравил руководство, коллектив, выпускников и ветеранов вуза. Также лично в телефонном звонке глава региона передал поздравления президенту ВолгГМУ, академику РАН Владимиру Петрову, – сообщили в пресс-службе волгоградского губернатора.

Высокой награды волгоградский мед был удостоен за заслуги в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров и научно-педагогической деятельности.