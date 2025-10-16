Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в Волгограде





Грузовик и кроссовер китайского производства не поделили дорогу на Третьей продольной в Волгограде, в результате пострадали два человека. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 16 октября днем в Краснооктябрьском районе напротив дома №254Б по улице Менделеева, где расположен грузовой шинный центр. Кто стал виновником аварии, неизвестно. От удара кроссовер Dongfeng врезался в опору освещения, а грузовик FAW остановился поперек дороги. Видео с места аварии поделились очевидцы.

- В результате ДТП водитель автомашины Dongfeng и два его пассажира доставлены в медучреждение, - уточнили в Главке полиции.

На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео: Жесть Волгограда / t.me





