Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в Волгограде

Происшествия 16.10.2025 17:32
0
16.10.2025 17:32



Грузовик и кроссовер китайского производства не поделили дорогу на Третьей продольной в Волгограде, в результате пострадали два человека. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 16 октября днем в Краснооктябрьском районе напротив дома №254Б по улице Менделеева, где расположен грузовой шинный центр. Кто стал виновником аварии, неизвестно. От удара кроссовер Dongfeng врезался в опору освещения, а грузовик FAW остановился поперек дороги. Видео с места аварии поделились очевидцы.

- В результате ДТП водитель автомашины Dongfeng и два его пассажира доставлены в медучреждение, - уточнили в Главке полиции.

На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео: Жесть Волгограда / t.me


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.10.2025 14:15
Происшествия 16.10.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 12:59
Происшествия 16.10.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 10:59
Происшествия 16.10.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 06:42
Происшествия 16.10.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 14:34
Происшествия 15.10.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 14:27
Происшествия 15.10.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 10:14
Происшествия 15.10.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 06:36
Происшествия 15.10.2025 06:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2025 13:48
Происшествия 14.10.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2025 10:37
Происшествия 14.10.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2025 10:20
Происшествия 14.10.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 19:59
Происшествия 13.10.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 16:54
Происшествия 13.10.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 13:43
Происшествия 13.10.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 12:10
Происшествия 13.10.2025 12:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:42
Андрей Бочаров поздравил коллектив ВолгГМУ с наградой Владимира ПутинаСмотреть фотографии
18:02
«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностямСмотреть фотографии
17:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу неделиСмотреть фотографии
16:49
«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцыСмотреть фотографии
16:25
Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезонеСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездахСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государстваСмотреть фотографии
15:40
Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топливаСмотреть фотографии
15:14
На севере Волгограда из-за ремонта временно закроют ж/д переездСмотреть фотографии
15:11
«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домахСмотреть фотографии
15:02
МегаФон создал специальное предложение для многодетных семейСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионеркуСмотреть фотографии
13:38
Волгоградцам советуют приготовиться к мощному геоштормуСмотреть фотографии
13:31
В обесточенный при атаке дронами Новониколаевский район вернули светСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы заявляют в МВД об обмане при покупке машин из-за границыСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде уволен с поста глава Облкомспорта Владимир ПопковСмотреть фотографии
11:49
Рейсы из Питера и в Дубай задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:33
Путин наградил за заслуги главу комитета облдумы по экологии Ирину СоловьевуСмотреть фотографии
10:59
Последние секунды жизни странного пешехода перед смертельным ДТП в Волгограде попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Под Волгоградом отремонтируют участок трассы на Сальск за 1,2 млрд рублейСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области возвращают свет в дома после атаки на подстанциюСмотреть фотографии
10:15
Расчетный центр ИВЦ ЖКХ объявил победителей акции «Электронная квитанция»Смотреть фотографии
10:01
Судью из Ростова лишили статуса после конфликта с РосгвардиейСмотреть фотографии
09:36
Путин наградил коллектив ВолгГМУ орденом ПочетаСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде админу «Острова Свободы» Серенко на два месяца продлили арестСмотреть фотографии
08:45
Цена АИ-92 опять обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
08:17
Атаку 11 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
Власти обесточенного после атаки района Волгоградской области обратились к жителямСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области к 2030 году отремонтируют 900 км дорог за 33,1 млрд рублейСмотреть фотографии
 