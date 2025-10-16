В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездах





За девять месяцев 2025 года, по информации пресс-службы Приволжской железной дороги, произошло 12 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, что на один случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Волгоградской области произошло всего два ДТП по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения.

– С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на ПривЖД ведётся мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами. Так, были капитально отремонтированы два железнодорожных переезда на перегоне Умет-Камышинский – Петров Вал. В ходе работ специалисты заменили резинокордовый настил и асфальтовое покрытие, – пояснили в пресс-службе ПривЖД.

Представители железной дороги также проводят беседы с работниками автотранспортных предприятий и через СМИ напоминают о важности соблюдения ПДД. Кроме того, при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД волгоградские железнодорожники организуют рейды и профилактические акции на переездах.

Напомним, что нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.



