В обесточенный при атаке дронами Новониколаевский район вернули свет

Во все населенные пункты Новониколаевского района Волгоградской области вернулось электричество после происшествия на подстанции ЛЭП. Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА и возгорания на месте происшествия была остановлена подача ресурса жителям.

О завершении восстановительных работ сообщил в 13.20 мск. глава Новониколаевского района Сергей Парамонов.



– Восстановлена подача электроэнергии во все населенные пункты Новониколаевского района, в том числе для всех жителей р. п. Новониколаевский. В настоящий момент активно идет работа по запуску котельных для подачи тепла для многоквартирных домов и на объекты соцкультбыта, – сообщил чиновник.

В ночь на 16 октября, напомним, Волгоградская область подверглась массированной атаке дронами ВСУ. Силами Минобороны были ликвидированы 11 беспилотников. По сообщению губернатора региона Андрея Бочарова, целью вражеской беспилотной авиации были на этот раз энергообъекты в населенных пунктах.

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам сразу после сигнала о повреждении. В результате специалисты в максимально сжатые сроки смогли вернуть свет в дома жителей пострадавшего Новониколаевского района.