Волгоградцы заявляют в МВД об обмане при покупке машин из-за границы

Происшествия 16.10.2025 12:59
Несколько жителей Волгоградской области пострадали от нового вида мошенничества в мессенджерах, связанном с покупкой иномарок из-за границы. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в настоящее время отмечается волна таких преступлений.

Жители региона ищут варианты покупки иностранных автомобилей, используя сайты объявлений, мессенджеры и социальные сети. Однако часто попадают в руки мошенников.

Аферисты уже выманили несколько миллионов рублей у жителей Волжского, Красноармейского района Волгограда и Среднеахтубинского района области. Так, пенсионеры из Волжского хотели купить своей дочери машину, которую им пообещали доставить из-за границы по привлекательной цене. Такое предложение они нашли на специализированном сайте и после разговора с «консультантом» перечислили почти 3 миллиона рублей. Вскоре сайт перестал работать. Волжане самостоятельно поехали за машиной во Владивосток и только там поняли, что их обманули.

41-летний житель Среднеахтубинского района увидел в мессенджере заманчивое предложение некой компании по подбору автомобилей. Подобрав свой вариант по цене, мужчина перевел на продиктованный ему счет 1,1 миллиона рублей и стал ждать машину своей мечты. Однако продавец резко пропал, а автомобиль так и не был доставлен. 

Аналогичным образом лишился более 3,5 миллиона рублей и 64-летний волгоградец. Он также вступил в переписку через мессенджер с якобы официальным представителем фирмы, перевел деньги, но машину так и не дождался. 

По всем фактам следственными органами возбуждены уголовные дела. 

Фото из архива V102.RU

