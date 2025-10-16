Общество

«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцы

16.10.2025
16.10.2025


16 октября в Волгограде на площадке музея-заповедника «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония награждения ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса. Семерым бойцам были вручены ордена Мужества, а также медали «За отвагу», медали Жукова и медали Суворова.

Участники мероприятия начали собираться в холле музея ещё за несколько часов. Многие из военнослужащих приехали в Волгоград ранним утром из отдалённых районов региона.

Началась церемония по-военному точно — ровно в полдень, когда бойцы, их семьи и приглашённые ученики местных школ заняли места в Триумфальном зале.


По традиции рота почётного караула под исполнение гимна оркестром внесла флаг России, после чего ведущий объявил в зале минуту молчания в память о погибших бойцах.

В этот раз администрация Волгоградской области была представлена врио замгубернатора Михаилом Битюцким, а Министерство обороны — новым военным комиссаром региона, пока с пометкой «и.о.», Евгением Машуковым.

Указом президента Владимира Путина высших государственных наград России удостоены семеро волгоградских бойцов.


Ордена Мужества были вручены:

Данилу А.

Алексею К.

Алексею Р.


Медаль Суворова вручена Дмитрию К., а Медаль Жукова — Роману Ш. и Евгению М.

На мероприятие в качестве почётных гостей были приглашены представители ветеранского сообщества. Во время церемонии прошедшие не одну войну и имеющие колоссальный боевой опыт отставные генералы не могли сдержать слёз.


Большинство из награждённых сегодня военнослужащих уволены из состава вооружённых сил по состоянию здоровья. Многие в ожесточённых боях получили тяжёлые ранения и лишились конечностей. Но, несмотря на все тяготы, бойцы не теряют оптимизма и делятся планами на будущее.

В числе отмеченных президентом – Алексей Р. из Нехаевского района. Парень был мобилизован, а в 2024 году получил тяжёлое ранение.


– Меня призвали, когда только родилась дочь, в 2022 году. Ей было всего три месяца. Конечно, вся семья очень переживала за меня, особенно жена и родители. Близким было очень тяжело. До мобилизации работал автомехаником, после зачисления в ряды вооружённых сил попал по распределению в инженерные войска. В 2024 году нас перебросили в Белгородскую область, где мы под вражеским огнём возводили новую линию обороны, – вспоминает боец.

Во время выполнения одной из поставленных задач вражеский дрон заметил водителя.

– В тот момент я один был на объекте, поэтому «птичка» очень быстро списала мой автомобиль. В результате осколками повредило руку, – продолжил Алексей Р.

Мужчине благодаря товарищам чудом удалось выжить. После произошедшего боец попал в госпиталь, откуда был направлен на лечение в Москву, в национальный исследовательский центр им. Бурденко.

Сейчас ветеран пытается вернуться к гражданской жизни и старается больше проводить времени со своей семьей.


Камышанин Дмитрий А. на фронт попал также в 2022 году. Воевал в мотострелковом подразделении на херсонском участке.

– Изначально меня распределили в эвакуационный взвод. Мы вывозили и погибших, и раненых. Всё это под градом артиллерии ВСУ. Во время первого выхода огонь был такой силы, что командир приказал нам отступить в укрытие. Собственно, благодаря этому мы в тот день и выжили, – поделился военнослужащий.

Буквально через несколько месяцев мужчина получил тяжёлое ранение и с того момента вынужден был проходить затяжное лечение в госпиталях.


Ещё один волгоградец Алексей К. участвовал в операции по отражению натиска противника в Запорожье.

– Как и другие наши парни, я был мобилизован в 2022 году. Дома у меня остались жена и двое сыновей, младший вот в этом году пошёл в школу, – вспоминает боец.

До призыва в ряды ВС РФ мужчина работал автослесарем, а после мобилизации попал в мотострелки.

– Боевым крещением нашего подразделения, пожалуй, стало отражение контрнаступления ВСУ в 2023 году. Тогда они рвались на Крым, а мы обороняли Запорожье. Наша задача была сдержать любой ценой натиск врага в районе села Вербового. Бои были очень сильные. Многие из моих друзей, товарищей погибли.

Ровно два года назад, 16 октября 2023 года название этого населённого пункта не сходило с главных страниц федеральных СМИ из-за ожесточённых попыток врага вытеснить наших бойцов.


В тех боях Алексей К. получил тяжёлое ранение, после которого попал в госпиталь и был комиссован.

– Сейчас я уже вернулся домой. Меня вновь приняли на работу в автосервис. Постепенно пытаюсь вернуться к прежней жизни, –  подытожил ветеран.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

