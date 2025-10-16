В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионерку

В Кировском районе Волгограда утром на пожаре пострадала 79-летняя женщина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пострадавшую доставили в больницу, а ее квартира полностью выгорела.

Тревожное сообщение о пожаре в одной из квартир 5-этажного многоквартирного дома на ул. 64-ой Армии в Кировском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 06:01 мск. В жилище пенсионерки горели домашние вещи на площади 30 кв.м. Огонь удалось потушить в 06:45 мск.

- Предварительная версия пожара – аварийная работа электроприбора. Очаг возгорания был в холодильнике, - сообщили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!