В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионерку

В Кировском районе Волгограда утром на пожаре пострадала 79-летняя женщина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пострадавшую доставили в больницу, а ее квартира полностью выгорела.
Тревожное сообщение о пожаре в одной из квартир 5-этажного многоквартирного дома на ул. 64-ой Армии в Кировском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 06:01 мск. В жилище пенсионерки горели домашние вещи на площади 30 кв.м. Огонь удалось потушить в 06:45 мск.
- Предварительная версия пожара – аварийная работа электроприбора. Очаг возгорания был в холодильнике, - сообщили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области / t.me
