В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионерку

16.10.2025 14:15
0
16.10.2025 14:15


В Кировском районе Волгограда утром на пожаре пострадала 79-летняя женщина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пострадавшую доставили в больницу, а ее квартира полностью выгорела.

Тревожное сообщение о пожаре в одной из квартир 5-этажного многоквартирного дома на ул. 64-ой Армии в Кировском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 06:01 мск. В жилище пенсионерки горели домашние вещи на площади 30 кв.м. Огонь удалось потушить в 06:45 мск.

- Предварительная версия пожара – аварийная работа электроприбора. Очаг возгорания был в холодильнике, - сообщили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области / t.me


