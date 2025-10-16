Общество

Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу недели

Общество 16.10.2025 17:13
0
16.10.2025 17:13


В Волгоград и область снова вернется пасмурная погода к концу недели. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидается резкое снижение температуры, а также небольшие осадки. 

- 17 октября ожидается юго-западный ветер с порывами до 6-11 м/с. При прояснении в некоторых районах температура опустится до -5º, а днем воздух прогреется до +9...+14º, - сообщили синоптики. - 18 октября ночью и утром в регионе местами будет наблюдаться туман. Температура в ночные часы составит +6...+1º, днем воздух прогреется до +10...+15º.

Уже в воскресенье, 19 октября, ночью и днем в регион придут кратковременные дожди. Также будет наблюдаться в отдельных районах туман.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.10.2025 18:42
Общество 16.10.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 16:49
Общество 16.10.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 16:14
Общество 16.10.2025 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2025 15:14
Общество 16.10.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 15:11
Общество 16.10.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 13:38
Общество 16.10.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 13:31
Общество 16.10.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 11:49
Общество 16.10.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 11:33
Общество 16.10.2025 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2025 10:15
Общество 16.10.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 10:15 Реклама
Общество 16.10.2025 10:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2025 10:01
Общество 16.10.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 09:36
Общество 16.10.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 08:17
Общество 16.10.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 08:01
Общество 16.10.2025 08:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:42
Андрей Бочаров поздравил коллектив ВолгГМУ с наградой Владимира ПутинаСмотреть фотографии
18:02
«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностямСмотреть фотографии
17:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу неделиСмотреть фотографии
16:49
«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцыСмотреть фотографии
16:25
Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезонеСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездахСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государстваСмотреть фотографии
15:40
Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топливаСмотреть фотографии
15:14
На севере Волгограда из-за ремонта временно закроют ж/д переездСмотреть фотографии
15:11
«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домахСмотреть фотографии
15:02
МегаФон создал специальное предложение для многодетных семейСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионеркуСмотреть фотографии
13:38
Волгоградцам советуют приготовиться к мощному геоштормуСмотреть фотографии
13:31
В обесточенный при атаке дронами Новониколаевский район вернули светСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы заявляют в МВД об обмане при покупке машин из-за границыСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде уволен с поста глава Облкомспорта Владимир ПопковСмотреть фотографии
11:49
Рейсы из Питера и в Дубай задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:33
Путин наградил за заслуги главу комитета облдумы по экологии Ирину СоловьевуСмотреть фотографии
10:59
Последние секунды жизни странного пешехода перед смертельным ДТП в Волгограде попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Под Волгоградом отремонтируют участок трассы на Сальск за 1,2 млрд рублейСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области возвращают свет в дома после атаки на подстанциюСмотреть фотографии
10:15
Расчетный центр ИВЦ ЖКХ объявил победителей акции «Электронная квитанция»Смотреть фотографии
10:01
Судью из Ростова лишили статуса после конфликта с РосгвардиейСмотреть фотографии
09:36
Путин наградил коллектив ВолгГМУ орденом ПочетаСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде админу «Острова Свободы» Серенко на два месяца продлили арестСмотреть фотографии
08:45
Цена АИ-92 опять обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
08:17
Атаку 11 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
Власти обесточенного после атаки района Волгоградской области обратились к жителямСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области к 2030 году отремонтируют 900 км дорог за 33,1 млрд рублейСмотреть фотографии
 