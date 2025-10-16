Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу недели





В Волгоград и область снова вернется пасмурная погода к концу недели. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидается резкое снижение температуры, а также небольшие осадки.

- 17 октября ожидается юго-западный ветер с порывами до 6-11 м/с. При прояснении в некоторых районах температура опустится до -5º, а днем воздух прогреется до +9...+14º, - сообщили синоптики. - 18 октября ночью и утром в регионе местами будет наблюдаться туман. Температура в ночные часы составит +6...+1º, днем воздух прогреется до +10...+15º.

Уже в воскресенье, 19 октября, ночью и днем в регион придут кратковременные дожди. Также будет наблюдаться в отдельных районах туман.