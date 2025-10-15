Четыре дома повреждены под Волгоградом при падении обломков БПЛА





Поселок Светлоярского района Волгоградской области ночью подвергся атаке дронами ВСУ. Губернатор региона Андрей Бочаров прокомментировал ночные события.

По словам Бочарова, жертв среди волгоградцев нет. В поселке повреждены несколько частных домовладений.





- Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет, - пояснил Бочаров в своем заявлении.

Между тем, волгоградский аэропорт был закрыт на прием и выпуск самолетов. А беспилотная опасность действует в регионе с вечера 14 октября.