Происшествия

Четыре дома повреждены под Волгоградом при падении обломков БПЛА

Происшествия 15.10.2025 06:36
0
15.10.2025 06:36


Поселок Светлоярского района Волгоградской области ночью подвергся атаке дронами ВСУ. Губернатор региона Андрей Бочаров прокомментировал ночные события.

По словам Бочарова, жертв среди волгоградцев нет. В поселке повреждены несколько частных домовладений. 


- Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет, - пояснил Бочаров в своем заявлении. 

Между тем, волгоградский аэропорт был закрыт на прием и выпуск самолетов. А беспилотная опасность действует в регионе  с вечера 14 октября. 

