В Москве задержали соучастника циничного обмана волгоградской школьницы





Волгоградские полицейские в Москве задержали 20-летнего курьера, который помогал мошенникам в обмане 15-летней школьницы. Ранее девочка по указке телефонных аферистов собрала все деньги и ценности в доме и отправила их посылкой в Москву. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, за этими ценностями в пункт выдачи пришел 20-летний соучастник мошенников.

- По оперативной информации, задержанный причастен к аналогичным эпизодам противоправной деятельности, совершенным в Москве. В настоящее время подозреваемый доставлен в Волжский, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в Главке.

Преступление, напомним, было совершено в начале октября в Волжском Волгоградской области. 15-летней школьнице позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Аферист убедил её в необходимости «декларирования» всех ценностей и денежных средств, находящихся дома. В общей сложности стоимость содержимого посылки, которую девочка отправила на указанный аферистом адрес, составила более 400 тысяч рублей. Через некоторое время, поняв, что ее обманули, несовершеннолетняя рассказала все маме, которая и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





