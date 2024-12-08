Общество

В ФАС уличили мэрию Волгограда в дискриминации малого бизнеса

Общество 08.12.2024 19:33
0
08.12.2024 19:33


В 2023 году руководство департамента городского хозяйства администрации Волгограда сорвало план по объёму закупок у представителей малого и среднего бизнеса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда регионального центра, вместо 25% от общего объёма трат структурное подразделение выполнило предусмотренные законом требования всего на 0,13%.

За нарушение правил исполняющий на тот момент обязанности главы департамента Сергей Комлев был привлечён надзорным органом к ответственности в виде штрафа размером 50 тыс. рублей.

Однако с наказанием чиновник не согласился и попытался оспорить его в суде. В заседании адвокат руководителя настаивал, что информация, внесённая администрацией в единую государственную систему, не соответствует действительности, в работе департамента есть особая специфика, да и сам муниципальный служащий занял высокий пост посреди отчётного периода и не может нести ответственность за итоговый результат.

Отметим, в основной части Центральный районный суд Волгограда постановление ФАС оставил в силе, однако вместо штрафа чиновник отделался лишь предупреждением.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.12.2024 20:25
Общество 08.12.2024 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 18:36
Общество 08.12.2024 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 17:31
Общество 08.12.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 17:01
Общество 08.12.2024 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 14:11
Общество 08.12.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 13:23
Общество 08.12.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 12:50
Общество 08.12.2024 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 12:20
Общество 08.12.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 11:05
Общество 08.12.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 09:26
Общество 08.12.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 08:53
Общество 08.12.2024 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2024 08:06
Общество 08.12.2024 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2024 21:35
Общество 07.12.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2024 20:55
Общество 07.12.2024 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2024 20:06
Общество 07.12.2024 20:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:15
Под Волгоградом на саратовской трассе фура столкнулась с иномаркойСмотреть фотографии
20:45
Волгоградские волейболистки победно выступили в домашнем туре Высшей лиги «Б»Смотреть фотографии
20:25
В Волгограде неожиданно подешевела хурмаСмотреть фотографии
19:33
В ФАС уличили мэрию Волгограда в дискриминации малого бизнесаСмотреть фотографии
18:36
СК России возбудил уголовное дело из-за травмирования ребёнка в волгоградском ТРЦСмотреть фотографии
17:31
Владимир Путин наградил четверых волгоградцев медалями и орденамиСмотреть фотографии
17:01
«Ребёнок разрывается между школой и секциями»: волгоградские учителя — о возможном сокращении нагрузки на детейСмотреть фотографии
16:30
«Движение вверх» шагает по районам: в Михайловке прошел детский баскетбольный турнирСмотреть фотографии
15:15
Под Волгоградом проломленная голова грозит меломану 10-летним заключениемСмотреть фотографии
14:11
Волжане доставили для разведчиков в ДНР гуманитарную помощьСмотреть фотографии
13:23
«Последнее отнимают»: в Волжском жильцам аварийного МКД власти предложили найти десятки миллионов на сносСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде погоде назло открылись снежные горкиСмотреть фотографии
12:20
Волгоградец через суд обязал чиновников обустроить 23 остановкиСмотреть фотографии
11:05
В Госдуме хотят спасти пчёл от вымирания с помощью химического манёвраСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом подросток на «десятке» протаранил пост ДПССмотреть фотографии
09:26
Глава волгоградского УЭБиПК рассказал, сколько коррупционеров поймали за год сотрудникиСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде выделили ещё 2 млн рублей на новогоднее украшение улицСмотреть фотографии
08:06
Росстат зафиксировал минимальный отток населения из Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:35
Под Волгоградом оштрафовали дорожника за оставшийся без колес автомобильСмотреть фотографии
20:55
В Волгоградской области ввели желтый уровень опасности из-за вьюгиСмотреть фотографии
20:06
«Переходим на батат?»: цены на картофель в Волгограде догоняют экзотического родственника из ВьетнамаСмотреть фотографии
18:56
Схемы старые, но рабочие: как накануне Нового года мошенники обкрадывают покупателейСмотреть фотографии
18:33
Бастрыкин поручил разобраться с падением в люк 3-летнего жителя КотовоСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде стартовал чемпионат области по настольному теннисуСмотреть фотографии
17:18
В Камышине простятся с волонтером СВО Мариной СавельевойСмотреть фотографии
16:48
Народный фронт начинает прием вопросов для прямой линии Владимира ПутинаСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде Лада Гранта ночью снесла столб: двое в больницеСмотреть фотографии
15:36
«Зачастую результат лечения превосходит ожидания»: волгоградца номинировали на звание лучшего онколога страныСмотреть фотографии
15:01
В центре Волгограда на остановке скончался мужчинаСмотреть фотографии
14:34
Бастрыкин взял на контроль дом с фекальным подвалом в ВолгоградеСмотреть фотографии
 