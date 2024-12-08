В ФАС уличили мэрию Волгограда в дискриминации малого бизнеса





В 2023 году руководство департамента городского хозяйства администрации Волгограда сорвало план по объёму закупок у представителей малого и среднего бизнеса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда регионального центра, вместо 25% от общего объёма трат структурное подразделение выполнило предусмотренные законом требования всего на 0,13%.

За нарушение правил исполняющий на тот момент обязанности главы департамента Сергей Комлев был привлечён надзорным органом к ответственности в виде штрафа размером 50 тыс. рублей.

Однако с наказанием чиновник не согласился и попытался оспорить его в суде. В заседании адвокат руководителя настаивал, что информация, внесённая администрацией в единую государственную систему, не соответствует действительности, в работе департамента есть особая специфика, да и сам муниципальный служащий занял высокий пост посреди отчётного периода и не может нести ответственность за итоговый результат.

Отметим, в основной части Центральный районный суд Волгограда постановление ФАС оставил в силе, однако вместо штрафа чиновник отделался лишь предупреждением.