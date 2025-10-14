14 октября в Волжском на посту ДПС «Плотина ГЭС» был остановлен забитый до отказа мигрантами микроавтобус. Как выяснилось во время проверки документов – треть из них нелегалы.







- В машине «Газель» передвигалось 20 иностранных граждан, включая водителя, которые были доставлены в подразделение полиции для установления законности нахождения на территории Российской Федерации. В отношении семи иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства составлены административные материалы, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Примечательно, что микроавтобус осуществлял перевозки с неисправной тормозной системой и лишь чудом не спровоцировал серьёзное ДТП.

Семеро нелегалов помещены в центр временного содержания для последующей высылки на родину. В отношении водителя микроавтобуса составлен протокол об административной ответственности, а автомобиль помещён на штрафстоянку.

Отметим, ранее 13 сентября в Городищенском районе уже задерживались два микроавтобуса, перевозящие мигрантов. Тогда одна из «Газелей» также передвигалась с неисправными тормозами.