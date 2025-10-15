Ученые выявили высокую способность Азовского моря к самоочищению





Азовское море обладает высоким природным механизмом самоочищения. Как сообщает Привет Ростов, по итогам исследований специалисты ЮНЦ РАН обнаружили в составе воды минимальное содержание углеводородов, включая нефть и её производные. Данный результат, по мнению ученых, связан с активностью микроорганизмов, которые разлагают органические загрязнения в водной толще, что приводит к нейтрализации опасных веществ.

Кроме того, в составе воды отмечается рекордный уровень содержания соли в воде - 16 промилле. Такой показатель связан с сокращением притока пресных вод в море, что сохраняет высокую концентрацию соли и оказывает влияние на экосистему всей Ростовской области.

Благодаря данному факту, в последние годы в Азовском море выросли численности барабули, креветок, рапан, мидий, пиленгаса и других видов морской фауны. Также увеличился промысел ценных морских обитателей: вылов камбалы-калкана вырос в 72 раза, креветок — в 16 раз.