В Волгограде остановили стену огня у посёлка Рабочий

14 октября вечером вспыхнул пожар у посёлка Рабочий. Вокруг частного жилого массива загорелись заросли камыша на заболоченной территории. Начало пожара очевидцы засняли на видео.
Судя по опубликованным кадрам, стихия взяла в окружение опоры ЛЭП на ул. Солёной. Огонь стремительно распространялся во всех направлениях.
Информацию о пожаре журналистам подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
- Горит камыш на площади 500 кв. метров. На месте работают подразделения. На 18:13 горение удалось локализовать, - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.
Фото и видео: Волгоград / t.me