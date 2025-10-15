В Волгограде трамвай №7 и 12 поехали по старым маршрутам





В Волгограде с сегодняшнего дня, 15 октября, трамваи №7 «Жилгородок – ул. КИМ» и № 12 «Жилгородок – 36-я Школа» возобновили движение в привычных границах. В мэрии Волгограда отметили, в настоящее время в гороле действуют все трамвайные маршруты, временно приостанавливаемые в связи с реконструкцией полотна.

Кроме того, с сегодняшнего дня усилены трамвайные маршруты № 2 «Детский центр – 36-я школа», №5 «Жилгородок – Ул. Радомская» и №10 «Жилгородок – Детский центр». Благодаря дополнительным единицам подвижного состава теперь на маршрутах уменьшен интервал движения. На маршрутах №№ 1, 3, 4 и 6 ещё ранее был обеспечен полный выход подвижного состава.

Также на маршрут №10 снова выведены новые современные вагоны - данное направление обслуживается 12 единицами трамваев модели «Львенок».