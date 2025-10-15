Общество

Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбили 12 БПЛА

Общество 15.10.2025 07:36
15 октября в Волгоградской области была отбита атака ударных БПЛА. По данным Минобороны России, беспилотники были успешно ликвидированы средствами противовоздушной обороны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе военного ведомства. 

Всего же в воздушном пространстве российских регионов был ликвидирован 59 БПЛА. В том числе: 17 над Ростовской областью, 11 над Белгородской областью, 9 над Воронежской областью, 4 над Республикой Крым, 3 над акваторией Черного моря, и по одному над Брянской, Курской и Орловской областями.

Ранее атаку беспилотников прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По информации главы региона, благодаря слаженной работе расчётов ПВО удалось избежать жертв среди гражданского населения. Однако были повреждены четыре частных дома в поселке Кирова Светлоярского района. 

